Muş’ta kar esareti

Kentte etkili olan tipi ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu, kar yağışlı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın ardından bölgeye giden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, ekipler güçlükle ilerledi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Çalışmayla ilgili makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Şentürk, "Dün geceden beri etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı yüksek kesimlerde kar yağışı oldu. Bundan dolayı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan Üçevler grup köy yolumuz kapandı. Şu anda ekiplerimiz çalışıyor ve yolu ulaşıma açtık. Tabi rakım yüksek olduğu için kar ve tipiden dolayı yol tekrar ulaşıma kapanıyor, ama ulaşımın aksamasına yol açacak durumları engelliyoruz. Araçlarımız orada çalışmasını sürdürmeye devam edecek" dedi.