Muş’ta kar yağışı

Kar yağışı il merkezinde etkili olmaya başladı. İHA muhabirine telefonla bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, köy yollarının tamamının ulaşıma açık olduğunu söyledi. Ekiplerin hazır vaziyette beklediğini ifade eden Yentür, "Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Şu an için köy yollarımızda herhangi bir olumsuz yok, tüm köy yollarımız ulaşıma açık durumda. Ekiplerimiz hazır bir vaziyette bekliyor" diye konuştu.

Karayolları 113. Şube Şefi Vekili Kutbettin Sayılgan ise, karayollarında herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. İş makinelerini hazır beklettiklerini dile getiren Taşkın, "Kapanması muhtemel yerlere ekiplerimizi yönlendirdik. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ekiplerimiz kapanması muhtemel yerlerde hazır bekletiliyor. Olası bir durumda hemen müdahale edip vatandaşımızın ulaşımının aksamasına izin vermeyeceğiz" dedi.