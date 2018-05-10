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10 Mayıs 2018 11:13

Muş’ta “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” etkinliği

Muş Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” münasebetiyle öğrencilere eğitim verildi.

Muş’ta “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” etkinliği

10 Mayıs 2018 11:13


Bağlar İlkokulunda, Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında polis ekipleri tarafından öğrencilere, trafik ile ilgili çeşitli bilgilendirici eğitimler verildi. Temel trafik kuralları ve trafik güvenliği ile alakalı görsel ve uygulamalı olarak içeriğine oyunlar katılarak gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimi sonrasında, öğrencilerin trafik ile ilgili soruları cevaplandırıldı.


Polis ekipleri tarafından verilen eğitimler sonrasında öğrencilere trafik güvenliğini anlatan eğlenceli boyama ve oyun kitabı dağıtımı yapılırken, trafik eğitimini tamamlayan öğrencilere ise ‘trafik dedektifi’ kartı takdim edildi.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim döneminde il merkezi ve köylerde toplamda 32 okulda, öğrencilere trafik eğitimi verildiği kaydedilerek, verilen eğitimlerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi.




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