Muş'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 32 köy ve 25 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Üçevler Çavuştepe mevkiinde 15 personel ve 22 iş makinesiyle köy yollarını açmaya başlayan ekipler, kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.

Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması yaptığını ifade eden Teyfik Azka, “Kar yağıyor ve fırtına devam ediyor. Bizim mecburen köye gitmemiz gerekiyor. Köy arabasına bindik ve İl Özel İdaresi ekipleri şu anda önümüzde yolu açıyor. Bizde onları takip ederek, köyümüze ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir yoldayız. Buradan da 2-3 saate ancak köye ulaşabiliriz” dedi.

Hayvanları Ilıca köyünde mahsur kalan Eyüp Bozkurt ise “İl Özel İdaresi ekipleri yolumuzu açacaklar ve hayvanlarımızı getirecekler. Ailemiz orada. Annem, babam, kardeşlerimi getiremeye gidiyoruz. Yolda kaldık, ekipler yolları açıyor” ifadelerini kullandı.

Yol açma çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden beri Muş'ta etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde vatandaşın seyri seferini engellediğini söyledi. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Yentür, “Bin 600 metre üzerindeki yerlerde yer yer 70-80 santimetre kar yağışı yağdığını görmekteyiz. Üçevler bölgemizde 9 köyümüz ve 22 mezramız var. Bugün il genelinde 32 köy ve 25 mezramızda yolların kapandığını söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İl Özel İdaresi ekiplerimiz 7/24 esasına göre hizmet vermektedirler. Karla mücadelede merkezdeki 16 köy, Varto'da 12, Korkut'ta 3 ve Bulanık'ta ise 1 köyümüzün yolunun kapalı olduğu bilgisi bize geldi. Yüksek yerlerde yollarımız fırtına nedeniyle kapanıyor ve iş makinelerimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugünkü çalışmalarda 15 tane iş makinemiz, 22 personelimiz çalışmaktadır. Eğer kar yağışı yüksek yerlerde devam ederse ekiplerimize takviye yapacağız” diye konuştu.