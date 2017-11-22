Muş’ta karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

Muş Belediyesi, kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bakım ve onarımları tamamlanan iş makineleri karla mücadele çalışmalarına hazır hale getirildi. 2017 yılı çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sorunsuz bir kış mevsimi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Başkan Asya, kış mevsiminde kullanılacak araçların bakım ve onarımdan geçirilerek kışa hazırlandığını belirterek, kış mevsimi öncesinde aciliyet arz eden çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Muş’ta kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiğini anımsatan Belediye Başkanı Feyat Asya, karla mücadele konusunda vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını kaydetti. Kaliteli hizmet sunmak için araç parkının önemli olduğuna değinen Başkan Asya, bu bilinçle birçok yeni iş makinesi aldıklarını söyledi. Kent genelinde yol ve kaldırımların da bakımlarını yaptıklarını belirten Başkan Asya, “Karla mücadele çalışmaları sırasında yollar ve kaldırımlar ister istemez tahrip oluyor. Altyapı döşemelerini tamamladığımız yolları ilkbaharda yeniliyoruz. Ancak altyapı döşemeleri yapılmayan yolların da onarımını yapıyoruz. Malumunuz bu yıl ilimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamının yenileneceği altyapı projesini başlattık. Ciddi bir mesafe kat ettiğimiz projenin tamamlanması ile yollardaki sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Şimdilik geçici çözümler yapıyoruz. Kış mevsiminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahrip olan yolları onarıyoruz” dedi.

İş makinelerinin tüm bakımlarının yapıldığını ifade eden Başkan Asya, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Araçlarımızı Muş’ta veya farklı illerde olmak üzere tamamını bakımdan geçiriyoruz. Kış mevsimindeki en önemli çalışmamız karla mücadeledir. Kar yağdığı zaman kent merkezindeki ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması ve şehirde kardan dağların oluşmaması için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Kış mevsimi ilimizde çok çetin geçtiğinden başarılı bir karla mücadele yapılmaması durumunda hayat adeta felç oluyor. Geçtiğimiz yıl son yılların en yağışlı kışını geçirdik. Kar temizleme çalışması haricinde yaklaşık 15 bin kamyon kar şehir dışına naklettik. Bu yıl da ona göre hazırlık yaparak ihtiyaç halinde araç kiralamaya gideceğiz. Muş Belediyesi olarak karla mücadele çalışmasını her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”