Muş'ta ‘Katı Atık Belediyeler Birliği' toplantısı yapıldı

Yılda iki defa düzenlenen Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanları ile birliğin meclis üyeleri katıldı. Muş Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen MKABB toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “2018 yılının ikinci Katı Atık Belediyeler Birliği toplantısında alacağımız kararların özelde ilimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin genelde bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olması temennisinde bulunuyorum. Korkut'un Kümbet köyünde bizlere tahsis edilen 560 dönümlük alanda katı atık bertaraf tesisimizi kurmak için başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Yap-işlet-devret modeli ile kurmayı düşündüğümüz tesisimize bazı firmalar ilgileniyor. Görüşmelerimiz olumlu geçti. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işin ihale hazırlığını yapacağız. Birliğin encümenleri tarafından yapılacak ihale açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek. Katı atıkların bertarafı, ayrıştırması ve enerjiye dönüşümün sağlanacağı tesis ile rahat bir nefes almış olacağız. Bu tesisimiz kurulduktan sonra katı atıklar daha kıymetli olacak. Şehir merkezinden, ilçelerden, beldelerden ve köylerden atıklar toplanarak bu tesis çalışacak. Bu konuda ciddi bir araştırma yaptık. Çevre illerde bulunan tesislerin işleyişini inceledik. İnşallah burada kurulacak tesis ile il genelinin çöp sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan yerdeki atıkların kendiliğinden yanarak çevreye zarar vermesinden kurtulmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.