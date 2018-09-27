Muş'ta ‘Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Markalaştırılması' projesinin lansman toplantısı

Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen lansman toplantısına Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve kamu kurum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, markalaşmanın önemli bir hadise olduğunu belirterek, “Biz markalaşacağız derken tabi ki Kars'ın önüne geçmek gibi bir niyetimiz yok. Türkiye'de kaz denilince aklımıza Kars geliyor, ama biz de neden bir Kars olmayalım? Neden Muş olarak kendi markamızı oluşturmayalım. Mesela, İngiltere'nin kendisinde çay üretimi yoktur, ama çay dediğimiz zaman İngiltere'den önde giden de yoktur. Demek ki her ne kadar bizzat üretmezseniz bile arzu ettiğiniz, çalıştığınız takdirde bir konuda otorite olabilirsiniz. Bu proje inşallah burada yapılacak, bu çok önemli. Bu işin bir diğer önemli tarafı olarak da vatandaşın bir sorusuna cevap vermeliyiz. Vatandaş ‘ben neden kaz yemeliyim?' Diye kendine soracak. Mademki kaz yetiştiriciliğinin öneminden, burada yetiştirileceğinden, burada yaşayan hemşehrilerimizin de bu işten ekmek yiyeceğinden bahsediyoruz, tüketici neden bunu alma iştiyakında olmalıdır. En azından bizim tüketicinin aklında onu uyandırmamız gerekmektedir” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zaman proje yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “Muş'un elbirliğiyle hareket etmesiyle bu üretimi katma değeri yüksek bir sektör haline getirmenin mümkün olabileceğini ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ile DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray'ın da birer konuşma yapmasının ardından 45 bin TL bütçeli “Muş İli Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Markalaştırılması” projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.