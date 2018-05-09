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09 Mayıs 2018 10:35

Muş’ta “Komşu Köyün Delisi” sahnelendi

Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (MUŞTİT) tarafından sahnelenen “Komşu Köyün Delisi” oyunu büyük beğeni topladı.

Muş’ta “Komşu Köyün Delisi” sahnelendi

09 Mayıs 2018 10:35


Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, “Komşu Köyün Delisi” adlı tiyatro oyunu ile perdeyi açtı. MUŞTİT tarafından, Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro gösterimine; Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eşi Nilüfer Polat ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. 2 perde halinde sahnelenen, Prof. Dr. Üstün Dökmen’in eseri olan ve Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, salondaki katılımcılardan büyük beğeni toplandı.




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