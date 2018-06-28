Muş’ta koyunlar kırkılıyor

Muş’un yaylalarında otlatılan koyun ve kuzular, hava sıcaklığının artması ile birlikte kırkılmaya başlandı. Üçevler, Karaağaç ve Kurtik dağı yaylalarına çıkan vatandaşlar, koyunların yünlerini kırkarak, elde edilen yünleri temizlik işleri sonrasında yün yatak yapılması için satışa çıkartıyor. Hayvan sahibi Hamdullah Yıldırım, havaların ısınması ile birlikte koyunları kırktıklarını ve bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak, sıcak havada rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi. Koyun kırpma işleminin çok meşakkatli bir iş olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve Haziran sonlarında kırpma işlemine başlarız. Bunun nedeni de hem koyunun etinin iyi olması hem de aşırı sıcaklardan etkilenmemesidir. 10 gün içerisinde bütün koyunlar kırkılmış olacak. Biz yaylacılar olarak günde bir ailenin koyununu kırpıyoruz. 5-6 kişi çalıştığı zaman günde yaklaşık 150-200 civarında koyun kırkıyoruz. Bugün koyun kırkma sırası benim, yarın da başka bir arkadaşın koyununu kırkacağız" dedi.

Koyun yünü ile yapılan yorgan, yastık ve yatağın kışın çok rahat ve sıcak tuttuğunu ifade eden Yıldırım, "200 koyundan yaklaşık 160 kilo yün elde ediyoruz. Özellikle düğün sahiplerden çok fazla talep alıyoruz. Kilosunu 4 liradan satıyoruz. Ancak geçen yıllara göre fazla talep almıyoruz" diye konuştu.

Karaağaç Yaylası’na çıkan Metin Özdemir de bir süre önce yaylaya çıktıklarını belirterek, "Ovada hava çok fazla sıcak olduğu için yaylaya çıktık. Burada hava serin olduğundan dolayı her yıl 3-4 ay yaylada kalıyoruz. Hayvanlarımızın gelişmesi için onları kırkmaya başladık. Bu sayede hayvan hafifler, rahatlamaya başlar. Böylelikle hem daha faza kilo alıyor hem de gelişiyor" şeklinde konuştu.