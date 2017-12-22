Selahaddin-i Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla öğretmenevinde düzenlenen yarışmaya 6 ilçeden birer öğrenci katıldı. Programda bir konuşma yapan Selahaddin-i Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nesim Aytepe, Kur’an-ı Kerim’in, göklerin emaneti, vahyin kaynağı, hayatımızın rehberi olduğunu söyledi. Nesim Aytepe, "1400 yıldır coğrafyalara, zamanlara ve tüm insanlığa tevhid, huzur, adalet, özgürlük ve kulluk bahşeden Kitabı Kerim’dir. Cahiliye, asr-ı saadete onunla dönüştü, karanlıklar aydınlığa onunla kavuştu. Kur’an-ı Kerim, mazlumun tesellisi, kimsesizlerin yardımcısı, sesini duyurmak isteyenlerin sesi oldu. Tarihin bir daha göremeyeceği en büyük medeniyet Kur’an-ı Kerimle kuruldu. Kuran-ı Kerim, bugün insanlığın son kalesidir, vicdan sahiplerinin dinmeyen çığlığıdır, yeryüzünü parselleyen güçlerin en büyük korkusudur. İnsanlığın yeniden ayağa kalkması ancak Kur’an-ı Kerimle mümkündür, Müslümanların yeniden dirilmesi Kur’an-ı Kerimle mümkündür" dedi.

"İslam dünyasında bugün, parçalanmış coğrafyalar, yer altı ve yer üstü kaynakları talan edilen topraklar, kaybolan nesiller, hayalleri ve onurları çalınmış gençler görüyoruz" diyen Nesim Aytepe, "Oysa Müslümanlar, insanlığın son umududurlar, Kur’an-ı Kerim de Müslümanların yegane umut kaynağıdır. Artık yeniden göğe kulak verme zamanı, yerdekilerin kirlettiği dünyayı gökten gelen haberden başkası düzeltemez. Lebbeyk deme zamanı, diz çökme, bütün kirli hayalleri ters yüz etme ve ’işte geldim’ deme zamanı. Biz gönlümüzü açmadıkça, o, bizi hayat bahşeden iklimine almaz. Önyargılarımızı, kuşkularımızı, riyakarlıklarımızı, menfaat kaygılarımızı bırakarak diz kırma zamanı. Alemlerin Rabbine teslim olma zamanı. Kur’an-ı Kerim yol arkadaşımız, sırdaşımız, rehberimiz, öğretmenimiz olmadıkça yaptığımız her şey kendi aleyhimizedir. Bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak için okunur ki o da Kur’an-ı Kerim’dir. Ama ne gariptir ki bütün kitaplar okunur, ancak sıra bir türlü ona gelmez. Yıllardır kulak verdiklerimizin, izlediklerimizin, gördüklerimizin ve okuduklarımızın bize kazandırdıkları ortada. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah’a ve O’nun bize hayat vadeden Kur’an’ın çağrısına kulak verme zamanı" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada, 94 puan alan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden Süheyl Üzel birinci olurken, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Abdulkadir Özbey 92 puanla ikinci ve Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesinden İsmail Işık da 80 puanla üçüncü oldu. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.