Muş’ta lahana hasadı 1,5 ay erken başladı

Lahana fidesini Şubat ayında Batmanın Sason ilçesinde yetiştirdiğini ifade eden lahana yetiştiricisi Ömer Gelmez, fideleri sıcak havada büyüdükten sonra Nisan ayında Muş’ta ektiğini söyledi. Kentte yetiştirdiği lahanaları herkesten yaklaşık 1,5 ay önce hasadını yaptığını hatırlatan Gelmez, vatandaşların geçim kaynağını büyük ölçüde lahana ekimi yaparak sağladıklarını belirtti. Haziran ayında ekimi yapılan lahananın normal şartlarda Eylül ayı sonu ve Ekim ayında yapıldığını kaydeden Gelmez, “Ben fideleri Sason’da yetiştirdiğim için Nisan ayında ekimi yapıyorum ve yaklaşık 1,5 ay erken hasadını gerçekleştiriyorum. Yetiştirdiğimiz lahanaları perakende olarak marketlere ve at arabasıyla mahallelerde satışa sunuyoruz. Ekim ayında piyasaya çıkan lahananın tanesi 5 liradan satılırken şu anda tanesini 8 liradan satıyorum. Lahana baba mesleğimizdir. Geçimimizi büyük ölçüde lahana üretiminde sağlıyoruz.3 dönüm alanda 3 bin fide diktim. Buradan yaklaşık 10 ton lahana ediyorum” dedi.