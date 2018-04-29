Muş’ta ‘Lale’ festivali

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve protokol üyelerinin katıldığı festival, mehteran ve folklor ekibinin gösterisi ile başladı. Festivalde katılımcılara hitap eden Başkan Asya, “Kültürümüzde ve inancımızda ayrı bir öneme sahip olan lalenin; Muş’umuz ve Korkut’umuz ile özdeşleşmesine katkı sunmak üzere bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Bizler belediye başkanları olarak 2014 yılında seçilerek göreve başladıktan sonra ‘Ortak Akıl’ oluşturduk. 1 il, 2 ilçe ve 10 beldeden teşekkül eden bu arkadaşlarımız ile birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunduk. İlimizin altyapısını ve üst yapısını iyileştirerek sosyal ve kültürel alanda da faaliyetler yürütmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün Korkut’ta geçmiş dört yıla baktığımızda alt ve üst yapı alanında önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini müşahade ediyoruz. Bugün de sosyal belediyecilik alanında beşincisi icra edilen Lale Festivalinin düzenlendiğini görüyoruz. Kıymetli başkanım, arkadaşım ve kardeşim Haşim Arık’ı bu gayretli çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum. Bu arada ülke olarak yeni bir sürece daha girdik. 24 Haziran seçimlerinde özellikle ilimizin temsili noktasında aday adaylık müracaatını yapan herkese başarılar diler, yapılacak seçimin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin hayrına olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle festivalin hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık tarafından protokol üyelerine hediye takdimi yapıldı.

Lale Festivali, konserle devam etti.