Muş’ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar sürüyor

Muş’ta geçen yıl ilki gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi Kutlamalarının 2.’si için çalışmalar aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ağustos’ta Malazgirt’te katılacağı kutlamalar için tüm hazırlıklar neredeyse sona geldi. Kentteki gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine yeni tören alanını hazır hale getirdiklerini ifade eden Şimşek, "Bundan 946 yıl önce Sultan Muhammed Alparslan ve kutlu askerleri Anadolu’ya giriş kapısı olan Malazgirt’teki üstün gayretleri ile birlikte bu topraklarımıza kardeşliği, medeniyeti, ümmeti yaymışlardır. O günden bu yana biz bu topraklarda Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, Çerkez’iyle kardeşçe yaşayıp buraları kendimize yurt edinmişiz ve o günden bu yana barış içerisinde yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tabi bu tarihimizi son 2 yıldır özellikle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine kendi himayelerinde geçen yıl ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz kutlama görkemli bir şekilde kutlandı. Bu sene Cumhurbaşkanımızın emri üzerine yeni tören alanlarımızda bitti ve çok güzel bir tören alanı hazırlandı. İnşallah 26 Ağustos’ta bütün Türkiye ve Muş halkı orada olacaktır. Bize yakışır bir şekilde misafirlerimizi de karşılayıp misafir edip, yolcu edeceğiz. İnşallah kazasız, belasız güzel bir kutlama olacaktır. Bu sene daha sevinçliyiz daha huzurluyuz. Geçen yıla göre de daha da hazırlıklıyız. Sivil toplum örgütlerimizle, köylülerimizle, basınımızla, bürokrasimizle, siyasetçilerimizle herkes el ele verip misafirlerimizi karşılamak üzere gayret ediyoruz" dedi.

"Evimiz evinizdir"

Muş’a gelecek olan misafirler için yurt, pansiyon, otel ve birçok alanda konaklama imkanı sunacaklarını ifade eden Şimşek, "Bu sene özellikle Malazgirt tören alanına taşımaları ücretsiz yapıyoruz. İlimizdeki bütün pansiyonlar dahil olmak üzere yurtlarımız, pansiyonlarımız, otellerimiz, misafirhanelerimiz, hatta kendi evlerimiz misafirlerimize açıktır ve ücretsizdir. Bunu da buradan duyurmak istiyoruz. Dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde kesinlikle hiçbir sıkıntı olmayacaktır. O konuda bu teminatı verebiliriz. Yeter ki bize, bürokrasiye ulaşılsın. İl ve ilçelerimizdeki pansiyonlarımız başta olmak üzere misafirlerimizi baş tacı ediyoruz. Sloganımız ’Evimiz evinizdir’ bununla müştereklendirip el ele verip 26 Ağustos’u canı gönülden rahat kutlamayı düşünüyoruz. Tüm halkımızı 26 Ağustos’ta Malazgirt’te görmeyi istiyoruz" diye konuştu.