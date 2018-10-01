Muş'ta ‘Mısır Kurutma Fabrikası' yapılacak

Türkiye Tütün Üreticileri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, kentteki çiftçilerin yeni bir kazanç kapısıyla buluşacağına dikkat çekerek, “İlimizde “Mısır Kurutma Fabrikası'nın temelini atacağız” dedi.

Türkiye Tütün Üreticileri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, kentteki organize sanayi bölgesinde 150 ton kapasiteli, minimum 2 milyon TL başlangıç bütçeli mısır kurutma fabrikasının kısa bir süre sonra temelinin atılacağı söyledi. Solgun, “Bireysel görüşmeler sonucunda Muş'a kazandırılan mısır kurutma fabrikası için dışarıdan bir iş adamımızla yaptığımız görüşme ve kendisine ait olan mısır fabrikalarını ziyaret ettik. Burada değerli iş adamımıza her yanı hazine değerinde olan Muş Ovası'nın özelliklerini ve yatırım yapması halinde siyasetçi ve bürokratlarımızın her türlü kolaylığı sağlayacağını anlattık. Muş Ovası'nın 2019 yılında bitirilmesi amaçlanan Alparslan-2 Barajı ile birlikte cazibeli bir sulama konumuna geleceğini, bütün tarlaların su ile buluşacağını, kurak alanların bile Alparslan-2'nin sayesinde üretimle buluşturulacağını anlattık. Kararlar alındı. Görüşmeler yapıldı. Temel atma günü kısa bir süre sonra yapılacak. 150 ton kapasiteli bir fabrika. Burada zamanla binlerce insanımız çalışacak. Valimizin ve milletvekilimizin desteklerini unutmamalıyız. Kapasite artırımları ve ek yatırımlar yine zamanla olacak. Muşlu çiftçiler bu vesile ile kendi memleketlerinde alım gücü yüksek olan mısır ürünü dolayısıyla bu alana da yönelecekler. Bu fabrika Muş'ta ikinci bir şeker fabrikası olacak. Bizlerce insan buralardan nafakasını çıkaracak, iş başı yapacak. Zamanla bu iş daha büyüyecek ve fabrika yatırımları çok yönlü olacak. Mısır kurutma fabrikamızın Muş'a hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.