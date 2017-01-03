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03 Ocak 2017 16:35

Muş’ta ’muhasebe yardımcısı’ eğitimi

Muş’ta ’muhasebe yardımcısı’ eğitimi

03 Ocak 2017 16:35

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO), Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş Organize Sanayi Bölgesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ’Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği Projesi’ kapsamında kursiyerlere Muhasebe Yardımcısı Eğitimi veriliyor.
Proje hakkında bilgi veren MUŞ TSO Başkanı Fatih Cengiz, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasının hedeflendiğini söyledi. Kayıtlı istihdam ve göçün önlenmesi konularını hedef aldıklarını kaydeden Cengiz, "Muş’ta kayıtlı istihdamın artırılarak ildeki işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması yoluyla sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır" dedi.
Muş Ticaret ve Sanayi Odası’na başlayan ve uzmanlar eşliğinde devam eden Muhasebe Yardımcısı Eğitimi ile ilgili bilgiler veren Cengiz, "Birinci eğitim hafta içi 5 gün, günde 8 saat. İkinci eğitim toplam 840 saat sürecek. Eğitim sonucunda katılımcılara en az 15 gün süreyle staj imkanı sağlanacak. Üçüncü eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir" diye konuştu.
Eğitimin genel amaçlarına da değinen MUŞ TSO Başkanı Fatih Cengiz, "Bölgede mezun olma potansiyeli olan ya da mezun olup işsiz olan gençlere muhasebe eğitimi vererek iş hayatına yönlendirmek, mesleki bilgi ve pratik ile donatmayı amaçlıyoruz. Eğitimde kazandırılacak mesleki yeterlilikler eğitimde katılımcılara ’F’ klavye kullanımı, evrak takibi, elektronik tablo kullanımı, defter ve belge bilgisi, vergi prosedürleri, sosyal güvenlik işlemleri, ticari sicil ve ticari faaliyet bilgileri, Türk Ticaret Kanunu, işletme defteri tutma, beyanname düzenleme, bilanço düzenleme, yevmiye defteri tutma, defteri-i kebir tutma, mizan düzenleme ve veri kaydı gibi konularda mesleki yeterlilik kazandırılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.



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