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16 Eylül 2017 16:01

Muş’ta ’Narko-Sokak’ uygulaması

Muş’un Hasköy ilçesinde ’Narko-Sokak’ uygulaması yapıldı.

Muş’ta ’Narko-Sokak’ uygulaması

16 Eylül 2017 16:01


Hasköy Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü ’Narko-Sokak’ uygulaması kapsamında metruk binalar, kıraathaneler ve araçlarda arama yapıldı. 381 şahsın GBT’sinin sorgulandığı uygulamada, 438 araç incelendi. 3 bin 732 lira trafik para cezasının uygulandığı çalışmada, ayrıca 14 umuma açık iş yeri ve metruk bina kontrol edildi. Uygulama kapsamında metruk binalar içerisinden üst araması yapılan 2 şahıs ile araçlarda araması yapılan 2 şahıs olmak üzere 4 şahsın üzerinde 1 parça halinde 2,67 gram ve 4 parça halinde de 10,16 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.




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