Muş’ta ’Öğrenci Meclisi İl Temsilciliği’ seçimleri

İlçelerde yapılan seçimlerde en çok oy alan ilk beş öğrenci, il temsilciliği için kıyasıya yarıştı. Vali Adil Yazar Ortaokulunda yapılan seçimlerde 30 öğrenci il temsilcisi seçimi için oy kullandı. Seçimde açılış konuşması yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban, öğrenci meclisi temsilcisi seçimleri hakkında bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere gidildi. Seçimler sonucunda en fazla oyu alan Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Mazlum Doğan Demir, Muş İl Öğrenci Temsilcisi olarak seçildi. Mazlum Doğan Demir, seçimlerden sonra Milli Eğitim Müdürü Metin İlci’yi makamında ziyaret etti. İl Öğrenci Temsilcisi Mazlum Doğan Demir’i tebrik eden Milli Eğitim Müdürü İlci, 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilere demokrasi kültürünün aşılanması amaçlandığını söyledi. İlci, "Buradaki amaç, cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, çocuklarımızda yerleşik bir demokrasi kültürü oluşturmak, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesidir. Beraber ortak alanlarda hoşgörü ile yaşama kültürünü kazandırmaktır. İnsanlar eğer kendi kültürel değerlerini, demokrasiyi özümsemediği zaman bazı feodal etkilerle oy kullanmakta veya zaman zaman toplu alanlarda hoşgörüsüzlüğe itilmektedir. Çocuklarımızın seçme, seçilme, demokrasi kültürünü kazanması, gerçekten çocuklarımız için çok önemlidir. Eğer insanlar özgür iradeleriyle oy kullanamıyorsa orada demokrasiden, özgürlükten veya gelişmişlikten söz edilemez" dedi.