Muş’ta öğrencilerin karne sevinci

Muş’ta 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnesini alan 121 bin öğrenci ile 5 bin 400 öğretmen, 3 aylık yaz tatiline çıktı. Muş Merkez Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım törenine; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, idareciler, öğretmen ve öğrenci ile veliler katıldı. Törende öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak olan Muş Valisi Aziz Yıldırım, “Hayatınız boyunca en güzel şekilde büyük karnelere sahip olacaksınız. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Ramazan bayramı, inşallah hep birlikte bayram gibi günler yaşarız. Hep birlikte bayramları en güzel şekliyle, sevdiklerimizle birlikte yaşarız” diye konuştu.

Karne dağıtımı sonrasında öğrenci velileriyle de yakından ilgilenen Vali Yıldırım, okul binası önünde toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi sonrasında okuldan ayrıldı.