Muş’ta “Öğrenme ve Bilim” şenliği

Muş Belediyesi Oto Parkında düzenlenen programa Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını belirterek, "Bütüncül bir anlayışla, insan yetiştirme sanatıdır. Dünya açık medeniyet çağını yaşamaktadır. Bu çağda rekabet mahalli değildir küreseldir. Çünkü medeniyetlerin artık duvarları, kapıları ve pencereleri yoktur. Dışa kapalı medeniyetlerin dönemi bitmişti. Bu yüzden eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden evrensel medeniyet yarışma katılabilmesi, yeni nesillerin, yeniçağın gerektirdiği, kaliteli bir eğitim almasına bağlıdır. Muş Öğrenme ve Bilim Şenliği; hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür. Şenlik boyunca açılacak olan stantlarda, mesleki teknik öğrenme kurumların etkinlik, aktivite ve tanışmaları, eğitimlerle ilgili olan uygulamalar ve gösteriler düzenlenecektir" dedi.

"6 bin 167 kursiyer okuma-yazma kursuna kayıt yaptırdı"

Okuma yazma seferberliği kapsamında 578 kursa 6 bin 167 kursiyerin kayıt yaptırdığını hatırlatan İlci, "Beşikten Mezara Kadar İlim Öğreniniz’ diyen Kâinatın Efendisi Peygamberimizin tavsiyesiyle bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan okuma yazma kursları vesilesiyle ilimizde 578 kurs açılmış olup, bu kurslara 6 bin 167 kursiyer katılmıştır. Bu vesile ile bütün yıl boyunca bu kurslarımız devam edeceğini buradan bütün halkımıza duyuruyorum. Öğrenme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğinin sergilenmesi adına ‘Öğrenme ve Bilim’ şenliklerini düzenledik. Katkılarından dolayı başta Valimiz Aziz Yıldırım’a, bu otoparkı bize açan Belediye Başkanımız Feyat Asya’ya şükranlarımı sunar, bu çalışmalarda emeği geçen tüm okul idareci, öğretmen ve öğrencilerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, öğrenme ve bilimsel hareket etmenin her şeyin başı olduğunu söyledi. "Hayatımızı kolaylaştırmasını istediğimiz her şey, birtakım bilimsel gerçekler ve birtakım bilimsel buluşlar sayesinde olmuş" diyen Vali Yıldırım, "Peygamber Efendimiz buyurur ki; ’ beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.’ Bu hem bir tavsiye hem de bir emir olarak anılabilir. İster tavsiye isterse emir olarak alsak, bugün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamak için hiçbir sebebimiz yok. Elinizde her türlü imkan var. Yine mademki ‘bir harf öğretenin kırkı yıl kölesi oluyoruz’ bize her işi öğreten, bizleri bu seviyeye gelmesini temin eden bu öğretmenlerimize olan bağlılığımız ve onlara olan borcumuzu varın siz hesap edin. Çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilmek ancak ve ancak bilim düzeyinin arttırılması ile mümkündür. Teknolojiyi icat eden sadece kullanan değil, aynı zamanda bunu keşfeden, icat eden ve bu işi geliştiren ülkeler, diğer ülkelere göre fark katmakta" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okuma yazma seferberliğinden mezun olan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Daha sonra Vali Yıldırım ve beraberindekiler stantları gezdi.