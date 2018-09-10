Muş'ta “Okul güvenliği toplantısı” yapıldı

Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala “Okul güvenliği toplantısı” yapıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınacak tedbirler Muş Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ‘Okul güvenliği toplantısı'nda ele alındı. Muş Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra; Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Müdürü Metin İlci ile ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yıldırım, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okullarımızda ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti. Vali Yıldırım, “Kıymetli arkadaşlar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve birinci yarıyıl 18 Ocak 2019 tarihinde sone erecek ve 04 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan ikinci yarıyıl 14 Haziran 2019 tarihinde sone erecektir. Bu yıl Muş'ta eğitim öğretime 5 bin 464 öğretmen ve 116 bin 708 öğrenci ile başlanılacaktır. Bu öğrencilerimizden 14 bin 90'ı taşımalı eğitim sisteminden faydalanacaktır. Hepinizin malumu, okullarımız açılıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılını huzur içinde tamamlayabilmek için kurumlarımıza düşen bir takım görevlerin olduğu aşikârdır. Bugün burada yapabileceklerimiz ve kurumlarımıza düşen asli görevler nelerdir? Kurumlarımızın birbirinden istekleri nelerdir? Ayrıca konu güvenlik olunca emniyet ve jandarma birimlerimize düşen görevler bellidir. Lakin düzenin tam anlamıyla devam edebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz hatta velililerimize de önemli görevler düşmektedir. Bizler eğitim-öğretim programımızın aksamadan devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Milli eğitim camiamız da kendi içerisinde silsilesini takip ederek bize herhangi bir olumsuzluk durumunu iletmelidir. Belde belediyeleri, ilçe belediyeleri ve merkez belediyesi de eğitim öğretimin sorunsuz olarak tamamlanması için üzerine düşeni yapacaklardır” diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğünün okul güvenliği sunumu ile başlayan toplantı, Vali Yıldırım ve katılımcılar arasında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşülmesi ve taleplerin, önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.