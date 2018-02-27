Muş’ta okuma yazma seferberliği

Muş’ta başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında bugüne kadar hiç okula gitmeyen kadınlar, ilk defa sıralara oturma heyecanı yaşadı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan okuma-yazma kursuna kayıt yaptıran kadınlar, okuma yazma öğrenerek sosyal yaşantılarında kendilerine kolaylık sağlıyorlar. Kursta eğitim gören kadınlardan Necla Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Okuma-Yazma Seferberliğini’ duyduğunu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaptığını söyledi. Okuma yazmayı çözmek istediğini ifade eden Ulu, "Bir şehre, yola gidince yolumuzu görmek ve öğrenmek için, arabaya binmek için, hastaneye giderken sorun yaşamamak ve yazıları okumak için bu kursa başvurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, devletimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Kursiyerlerden Aslı Rençber de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna yazıldığını belirterek, “Okuma yazma bilmediğimiz için daha önceleri bir yere gittiğimizde çok zorlanıyorduk. 60 yaşındayım ve 6 çocuk annesiyim. Ailemiz bizi okutmadı. Şimdi de açılan okuma yazma kursuna katılarak hem okumayı hem de yazmayı öğreniyorum. Böyle bir kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Açılan kurs hakkında açıklamalarda bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan seferberlik kapsamında Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde okuma yazma kursu açtıklarını ifade etti. Amaçlarının, okuma yazma bilmeyen herkese ulaşıp, okuryazar olmaları için ellerinden gelen tüm gayreti göstermek olduğunu ifade eden Beyazduman, "Kursumuz sadece bayanlara yönelik değil, yani ilimizde 14 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyen herkese açık. Vatandaşlarımıza biz şunu söyledik; kendinize en yakın okula gidip, başvuru yapın. Ondan sonra bize uğrayın ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kurslar açacağız. Kurslarımız bittikten sonra başarılı olan kişilere de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 1. Kademe Okuma Yazma belgelerini vereceğiz" dedi.

Kurs Eğitmeni Nazire Koyuncu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlara gönüllü olarak eğitim verdiğini söyleyerek, “Emekli öğretmenim. Kursa katılan bayanlarımız daha önceleri okuma yazmaları olmadıkları için gidecekleri yerin adresini bulmakta zorlanıyorlardı ve bu konuda rahatsız oldukları için kursa gelip, okuma yazma öğreniyorlar. Biz bayan kursiyerlerimizle iç içe birbirimizi severek derslerimizi işliyoruz. Yaklaşık iki haftadır okuma yazma kursumuz başladı. Kursumuza katılan bayanlar çok istekli ve azimlidirler. Bayanlarımız okuma yazmayı çok çabuk kavradılar. Ben tüm bayanlarımızdan çok memnunun ve başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.