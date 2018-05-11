Muş’ta ‘otizm farkındalığı’ konulu toplantı

Toplum içerisinde otizm farkındalığı oluşturulabilmesi adına Muş Yağmur Kuşağı Otizm Eğitim Derneği tarafından dernek bürosunda toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya; Muş Alparslan Üniversitesi görevlileri, kentteki rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezi temsilcileri, rehber öğretmenler ile avukatlar katıldı. Muş Yağmur Kuşağı Otizm Eğitim Derneği Başkanı Beyaz Çağlayan’ın başkanlığındaki toplantıda; ‘toplumda otizm farkındalığı nasıl oluşturulur? Otizmli çocukların eğitsel, sanatsal ve sosyal ihtiyaçları nelerdir? Neler yapılabilir?’ konuları üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Düzenlenen toplantının amacı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, katılımcılara teşekkürlerini ileten Başkan Çağlayan, “Muş Yağmur Kuşağı Otizm Eğitim Derneği olarak, toplumda otizm farkındalığı oluşturulabilmesi adına böyle bir toplantıya imza attık. Amacımız, Muş’ta yaşayan otizmli çocuklara ulaşmak, ihtiyaç hissettikleri desteği ve materyali sağlamaktır. Bu nedenle ilimizde konuyla ilintili en yetkin eğitimciler olarak bizler hem eğitim dünyasının, hem üniversitenin, hem de diğer arkadaşlarımızın bu anlamda görüşlerini almak için toplantı yapmaya karar verdik” dedi.

Düzenlenen toplantı sonunda istişareler kapsamında alınan kararlarla ilgili olarak da konuşan Çağlayan, “Haziran ve temmuz ayı içerisinde otizmli çocukları olan ailelere yönelik Muş Alparslan Üniversitesi akademisyenleri tarafından konferans verilecek. Ayrıca otizmli çocukların ailelerine ulaşıp, otizm ile ilgili bilgiler vereceğiz” şeklinde konuştu.