Muş'ta pancar alım Kampanyası start aldı

Ş. 37'nci Dönem Pancar Alım Kampanyası düzenlenen tören ile birlikte başladı.

Ş. 37. Dönem Pancar Alım Kampanyası törenle başladı. Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen törene; Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, kurum amirleri, vatandaşlar ve fabrika çalışanları ile çiftçiler katıldı. Ş. Hakim Gündoğdu, törenin açılış konuşmasını yaparak, fabrikayla ilgili bilgi verdi. Fabrikanın 2018 yılında, 3 ilde, 56 köyde, 3 bin 529 çiftçi ile 363 bin ton kota ile sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptığını ifade eden Hakim Gündoğdu, "Buna karşılık 63 bin 230 dekarda pancar ekimi yapılmış olup, ciddi bir hasarımız söz konusu olmamıştır. Dolayısı ile 63 bin 230 dekarın tamamında hasat dönemine girilmiştir. Teknik personelimizin yaptığı tespitlere ve tahminlere göre 2018 yılı kampanyamız için çiftçiden satın alacağımız pancar miktarı fireli 330 bin ton, bedeli ödenen olarak 305 bin ton, işlenen 290 bin ton olacaktır. Bu rakamlarla göre yaklaşık, 41 bin ton şeker, 83 bin ton küspe ve 12 bin ton melas üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden alınan pancar karşılığında 75 milyon TL ödeme yapılacağını ifade eden Gündoğdu, fabrikanın Muş iline katma değerinin 200 milyon TL olacağını altını çizdi.

Gündoğdu'nun konuşmasının ardından konuşan Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Keleş ise, yeni dönemde sadece beyaz şeker üretmekle yetinmeyeceklerini söyledi. Keleş, “Muş, Bingöl ve Bitlis bölgemizdeki değerli çiftçilerimizden tarımsal ürünlerini satın alıp bölgeye ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Bölgemize ciddi yatırımlar yaparak, yöre insanının gelirini arttırıcı girişimlerde bulunacağız. Her zaman üreten ve değer katan insanlarımızın yanında olacağız. Firma olarak, biz de değerli Muş halkının desteklerini görmek isteriz. Değerli vatandaşlarımızdan her konuda desteklerini beklemekteyiz. Hiçbir zaman buranın kendi fabrikaları olduğunu unutmamaları gerekir. Bizimle her zaman kardeşlik duygusu içinde olmalıdırlar. Her zaman kapımız herkese açık olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım da, fabrikanın özelleştirilmesiyle daha verimli çalışmasını beklediklerini söyledi. Vali Yıldırım, "Bunu yaptığımız sürece Muş daha çok zenginleşecek. Muş'ta hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız daha çok kazanacak ve batı illerine olan göç duracak. Muş Ovası, Bulanık Ovası, Malazgirt Ovası ve Liz Ovası ile birlikte toplamda 2 milyon 800 bin dönüm arazimiz var. Bu arazimiz hala bakir. Muş'un kullanılmayan arazisi 8 bin 500 kilometrekarenin içinde sadece yüzde 3,5. Bunun dışında ya orman alanı, ya mera, ya özel mülkiyet, yahut köy arazileri veya hazine arazileri olarak kaydedilmiş olan arazilerdir. Meralarımızda çok geniş hayvancılığı, sayılarını popülâsyonunu da artırmamızda mümkün. Bu sayede gençlerimiz daha kolay iş bulabilecekler ve evlerine daha fazla ekmek götürebilecekler. Muş Şeker Fabrikası, yeni gelen yatırımcılar ile çok daha güzel bir hale gelecek, istihdamı çok yüksek bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Geçen sene istihdamını en çok artıran il sıralamasında beşincilik ödülümüzü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın elinden almıştı. Umuyorum gelecek yılda Muş Şeker Fabrikası desteği ile bu yılın rekorunu egale ederek Muş olarak yeni ödüller alırız. Şeker fabrikası endüstriyel olarak Muş'taki en büyük fabrika ve Muş'un en büyük kampanyası budur. Onun için Muş Şeker Fabrikası bizim göz bebeğimiz. Bu fabrika Muş'undur, Muşlular sahip çıkmalıdır. Bu fabrikadan pek çok eve ekmek gidiyor. Bugüne kadar şeker fabrikasının faydasını gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Bu kampanya sürecinin bereketlerle dolu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar getiren çiftçilere çeşitli hediyeler verildikten sonra pancar alımına başlandı.