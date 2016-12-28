Muş’ta pancar işleme kampanyası sona erdi

Muş Şeker Fabrikası tarafından eylül ayından başlatılan 2016-2017 pancar işleme kampanyası sona erdi.

Muş Şeker Fabrikasında başlatılan pancar işlemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Şeker-İş Muş Şube Başkanı Fikret Sancar, 310 bin ton şeker pancarıyla 40 bin 600 ton şeker, 86 bin 500 ton küspe ve 14 bin ton melas elde edilerek, pancar işleme kampanyasının tamamlandığını söyledi. 20 Eylül’de pancar alımına başlandığını belirten Sancar, “29 Eylül’de ise pancarlar işletmeye alındı. Başlayan kampanya 88 gün sürdü. İşlenen 310 bin ton pancara karşılık olarak 40 bin 600 ton şeker, 86 bin 500 ton küspe ve 14 bin ton da melas üretildi. Olumsuz hava şartları ve yine yağışlarla beraber artan çamur nedeni ile son günlerde yaşanan sıkıntılara rağmen normal kapasitesi ile biten kampanyada eleman eksikliğinin de sıkıntıları yaşandı. Önümüzdeki yıl için daha erken işletme daha fayda getireceği değerlendiriliyor. Her şeye rağmen üzücü bir iş kazasının yaşanmaması, risk oranı yüksek fabrikada bir aksaklık çıkmaması sevindiricidir. Fabrikamızın il ekonomisine katkısı 90 ile 100 milyon civarında olup sahiplenmesi, büyütülmesi ve daha geniş alanda pancar ekimi yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.