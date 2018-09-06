Muş’ta pazar sıkıntısı

Kentin kırsal kesiminde yaşamını sürdüren ve ürettikleri yerli kavun ve karpuzdan gelir elde eden çiftçiler, pazar sıkıntısı yaşıyor. Muş’un kavun ve karpuzunun satışa sunulduğu günden bu yana büyük ilgi görürken, üreticiler pazar sıkıntısı noktasında dert yanarak, ürünlerinin satışını yol kenarında yapıyorlar.

Sabahın erken saatlerinde römorklara yüklediklerini ürünlerini Muş-Erzurum-Bingöl karayolu kenarına getiren üreticiler, burada perakende satış yaparak kazanç sağlıyorlar. Akşam saatlerine kadar kızgın güneşin altında ürünlerini satmak için gayret gösterdiklerini belirten üreticilerden Ramazan Talay, “Bu yıl kavun para edecek dedik, bu sefer mazot ve gübre zamlandı. Çiftçinin malı bol olunca para etmiyor. Olmayınca da zaten olmuyor. Halimizi görüyorsunuz, sabah geliyoruz akşama kadar güneşin altındayız. Kooperatif olsaydı kooperatifle anlaşıp, buralara gelmemize gerek kalmazdı. Pazar olsaydı çok iyi olurdu. İnsanlar pazara gelirdi, malımızı daha rahat satardık. Buralarda malımızın yarısı güneşin altında bozuluyor, yarısını ancak satabiliyoruz” dedi.