Muş’ta rekabetçi sektörler toplantısı

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Seddar Yavuz, Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) Başkanı Fatih Cengiz ile işadamları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, toplantının önemine dikkat çekti. Programdan alınabilecek 10 milyon Euro’nun olduğunu dile getiren Vali Seddar Yavuz, "O yüzden MUŞ TSO, ESO, TÜMSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarımız ile ilgili kamu kurumları detaylı bir çalışma yapmalıdır. Bu programdan ilimizde en üst düzeyde istifade etsin. İlimizde sosyoekonomik gelişmeyi pastayı büyüterek ve şehri zenginleştirerek sağlayabiliriz. Onun için kısır çekişmelerden bir an önce vazgeçmeli ve bir vizyon değişikliği yapmalıyız. Bakın yapmış olduğumuz girişimler neticesinde cazibe merkezleri konusu iyi gidiyor. Ümit ederim ki kayda değer firmalar destek alır" dedi.

"Bu şehre gerçekten istihdam sağlayabilecek geçmişte iyi işler başarmış insanların tekrar şehrimize kazandırılması noktasında ısrarcı olmamız gerekiyor" diyen Vali Yavuz şöyle konuştu:

"Başarılı birkaç örneğe çok acil ihtiyacımız var. Bu nedenle herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapsın. Lütfen bu şehre ihanet etmeyelim. Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesin ortak hedefi Muş olsun, burayı kalkındırmak, huzurunu muhafaza etmek, zenginleştirmek olsun. Eğer hadiseye böyle bakabilirsek ve ortak ideal etrafında toplanabilirsek o zaman bu şehir uzun vade de bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum."

Referandum sürecine de değinen Vali Yavuz, "16 Nisan 2017 günü gerçekleştirilecek olan halk oylaması ile ilgili bütün güvenlik önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Muş’ta her köyde mutlak surette güvenlik personelimiz olacaktır. Vatandaşımız çekinmeden, korkmadan özgür ve hür iradesini sandığa yansıtabilecektir. Herhangi bir şekilde halkın özgür iradesine yönelik bir girişim olursa da anında gerekli müdahale yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz’un konuşmasının ardından katılımcılara programla ilgili sunum yapıldı.