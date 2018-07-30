Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:26

Muş’ta saman sevkıyatı başladı

Muş’tan il dışına saman sevkıyatı başladı.

Muş’ta saman sevkıyatı başladı

30 Temmuz 2018 15:26


Kentin dağlık kesimlerinde verimli bir hasat sezonu geçiren Muşlu üreticiler, ellerindeki fazla samanı sıcaklığın yüksek olduğu illere gönderiyor. Özellikle ilkbahar aylarında etkili olan yağmurdan dolayı hububatın geçen yıllara oranla çok verimli olduğunu ifade eden Nesim Başaran adlı üretici; arpa ve buğdaydan elde edilen samanın Erzurum, Kars, Trabzon ve Bingöl illerine gönderildiğini söyledi. Kar yağmamasına rağmen ekinlerin iyi olduğunu dile getiren Başaran, “Hasadını yaptığımız ekinlerden elde etiğimiz samanlarımızı Kars, Erzurum, Trabzon ve Bingöl’e illerine talep üzerine gönderiyoruz. Geçen sene tonunu bin TL’den sattığımız samanı bu yıl 500 TL’den satıyoruz" dedi


Bu yıl hububatta beklenenin üzerinde rekolte olduğunu ifade eden üretici Serhat Karasu da, "Bu yıl yaklaşık 950 ton buğday ve arpa samanı elde ettik. Kış mevsiminde fiyatı artan samana şimdiden talep var. Daha çok Kars, Erzurum, Trabzon’dan talep aldık ve tırlarla gönderiyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç