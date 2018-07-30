Muş’ta saman sevkıyatı başladı

Kentin dağlık kesimlerinde verimli bir hasat sezonu geçiren Muşlu üreticiler, ellerindeki fazla samanı sıcaklığın yüksek olduğu illere gönderiyor. Özellikle ilkbahar aylarında etkili olan yağmurdan dolayı hububatın geçen yıllara oranla çok verimli olduğunu ifade eden Nesim Başaran adlı üretici; arpa ve buğdaydan elde edilen samanın Erzurum, Kars, Trabzon ve Bingöl illerine gönderildiğini söyledi. Kar yağmamasına rağmen ekinlerin iyi olduğunu dile getiren Başaran, “Hasadını yaptığımız ekinlerden elde etiğimiz samanlarımızı Kars, Erzurum, Trabzon ve Bingöl’e illerine talep üzerine gönderiyoruz. Geçen sene tonunu bin TL’den sattığımız samanı bu yıl 500 TL’den satıyoruz" dedi

Bu yıl hububatta beklenenin üzerinde rekolte olduğunu ifade eden üretici Serhat Karasu da, "Bu yıl yaklaşık 950 ton buğday ve arpa samanı elde ettik. Kış mevsiminde fiyatı artan samana şimdiden talep var. Daha çok Kars, Erzurum, Trabzon’dan talep aldık ve tırlarla gönderiyoruz” diye konuştu.