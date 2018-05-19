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19 Mayıs 2018 21:50

Muş’ta şampiyonluk sevinci

Galatasaray’ın Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Muş’ta sokaklara dökülen binlerce Galatasaraylı şampiyonluğun sevincini yaşıyor.

Muş’ta şampiyonluk sevinci

19 Mayıs 2018 21:50


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Göztepe’nin konuğu olan lider Galatarasay, maçı 1 - 0’lık skorla geçerek 2017-2018 şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından İstasyon Caddesi üzerinde kutlamalara başlayan Galatasaraylı taraftarlar, araçları ve bayrakları ile sokakları hıncahınç doldurdu. Araçları ile uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşıyor. 7’den 70’e sokaklara dökülen binlerce Galatasaraylı, ’Şampiyon Galatarasay’ sloganları atarak, ellerindeki meşaleler ile renkli görüntülere sahne oldu.




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