Muş’ta seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den Mehmet Emin Şimşek ile HDP’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi. İkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP’ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin seçimlerden zaferle çıktığını söyledi. Muş’ta bazı hataların olduğunu ifade eden Rahmetullah Yaktı, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimleri’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımızın teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, partimizin de yer aldığı Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu almayı başardı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ilimizde de seçim sonuçlarında yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Seçim tutanaklarında birçok maddi hata, geçersiz olan oylarda yanlışlık olduğunu tespit ettik. Bunlardan dolayı il genelindeki seçim sonuçlarıyla ilgili gerekli itirazlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.