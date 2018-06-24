Muş’ta seçmenler sandık başına gitti

Dönem Milletvekili Genel seçimi için sandık başına giderek, oy kullanmaya başladı.

Muş’ta 787 sandıkta 228 bin 538 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gitmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden vatandaşlar, oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah 08.00’da başlayan oy verme işlemleri kapsamında vatandaşlar, akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullanabilecek. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17.00’de sandıklar kapanarak, oy sayım işlemlerine başlanacak.