Muş'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

Muş'ta mayıs ayı itibariyle ekimini yaptıkları şeker pancarıyla geçimlerini sağlayan çiftçiler, eylül ayı itibariyle tarlalarında başlattıkları hasadı sürdürüyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi tarafından eylül ayı başlangıcında start alan pancar alım kampanyasıyla birlikte, çiftçiler tarlalarında başlattıkları hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarında yoğun bir tempoyla hasat çalışmalarını devam ettiren çiftçiler, kamyon ve traktör römorklarına yükledikleri şeker pancarını kantarda tarttıktan sonra fabrikaya ulaştırıyor.

Öncesinde Bağlar köyü olarak bilinen ve Muş Belediyesinin çalışmalarıyla mahalle statüsüne kazandırılan Bağlar Mahallesi'nde şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerden Yavuz Sevinç, mayıs ayında ekimini yaptıkları şeker pancarının hasadını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Sevinç, “Mayıs ayında ekimini yaptığımız şeker pancarının hasadını yapıyoruz. Tarlamız 12 dönüm üzerinde, yaklaşık 80 ton ürün elde etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Çiftçi olarak ekimini yaptıkları şeker pancarından iyi bir kazanç elde edemediklerini vurgulayan Sevinç, “Elde edeceğimiz olan 80 ton şeker pancarı, bizim masrafımızı karşılamamaktadır. Bizler şu anda onun zorluğunu çekmekteyiz” diye konuştu.

“İşçiliğimiz bizde kalıyor”

Şeker pancarı tarlasında sergilemiş oldukları işçiliğin sadece kendilerine kaldığını belirterek, üretici olarak yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren bir diğer çiftçilerden Veysi Sevinç ise, “Mazotun pahallı olması, gübrenin pahallı olması yaptığımız işçiliğin masrafını çıkarmıyor. İşçiliğimiz bizde kalıyor. Mağduriyetimizin en büyük sebeplerinden biri, pancarımızı taşımada büyük sıkıntı yaşıyoruz” dedi.