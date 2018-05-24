Muş’ta sentetik yüzeyli atletizm pisti ve tribün yapımı

Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, inşaatın yapı ruhsatını bakanlık yetkilisi Kamil Kavuran’a teslim etti.

Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Kamil Kavuran ve Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş’ı makamda ağırladı. Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılacak olan sentetik yüzeyli atletizm pisti ve tribün ile ilgili Başkan Vekili Özarslan’ı bilgilendiren bakanlık yetkilisi Kavuran, tesisin 550 günde yapılacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tesisin yapı ruhsatını Kavuran’a veren Başkan Vekili Özarslan, projenin oluşturulmasını sağlayan ve destek veren Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

İnşaat ruhsatı tamamlanarak bakanlık yetkililerine teslim edilen projenin inşaatına en kısa sürede başlanılmasının planlandığı bildirildi.