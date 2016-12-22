Muş’ta seyir halindeki araçlar donuyor

MUŞ (İHA) – Muş’ta etkili olan Sibirya soğuklarından dolayı seyir halindeki araçların yakıtları bile donuyor.

Kentte kar yağışından sonra etkisini iyice gösteren soğuk hava adeta hayatı felç etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceyi bulduğu kentte, en büyük sıkıntıyı sürücüler yaşıyor. Muş-Bingöl karayolunda seyir halindeyken yakıtları donduğu için arızalanan kamyonlar, sürücüleri tarafından yol kenarında tamir ettiriliyor.

Bingöl’den aldığı hazır suları Diyarbakır’a götürmek üzere yola çıkan Maşallah Çakır isimli kamyon sürücüsü, aracının Murat Köprüsü mevkisinde arızalandığını söyledi. Çakır, "Solhan’dan su yükledim. Aracım zaten tekliyordu. Kendimizi buraya kadar attık, ondan sonra rekor hortumları hepsi patladı ve aracım dünden beri burada. Şu anda ustayı getirdim ve aracı tamir etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yakıtın donduğunu belirten Çakır, "Mazotu gördünüz, yoğurt gibi olmuş. Hava da çok soğuk. Araç hareket ettiği zaman soğuğun etkisi daha da artıyor. O nedenle mazot katılaşıyor ve araç stop ediyor. Dünden beri araç burada. Ustayı getirdik, inşallah aracı çalıştırıp buradan çıkacağız" diye konuştu.

Kamyondaki hazır suların da donduğunu ve birçoğunun patladığını dile getiren Çakır, Diyarbakır’a gittiğinde zararı tam olarak anlayacaklarını söyledi.

Kamyonu yol kenarında tamir eden Mehmet Gergin isimli tamirci de, "Aşırı soğuklar nedeniyle araç seyir halindeyken mazotu donduğu için yolda kalıyor. Biz de bu soğuk havada çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.



Oto tamircilerinde yoğunluk

Öte yandan, sabahları araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu. Medeni Yalçın isimli tamirci, günde ortalama 50 aracın geldiğini belirterek, "Araçlar soğuktan donuyor. Takviye yaptırıp çalıştırıyoruz. Antifriz ve yağını da kontrol ediyoruz ve çalıştırıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Hava sıcaklığı eksi 29 dereceyi buluyor. Günde ortalama 50 araç tamir amacıyla iş yerimize geliyor" ifadelerini kullandı.