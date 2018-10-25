Muş'ta şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Muş'ta birkaç gündür etkisini gösteren ve dün gece saatlerinde etkisini arttıran yağış ve şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine yol açtı.

Muş'ta birkaç gündür etkili olan ve etkisini arttırarak gece boyu süren şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin pek çok yerinde caddeler dere yatağına dönerken, hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı.

İstasyon Caddesindeki kaldırımda bulunan ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrildi. Dev ağacın gövdesi, park halindeki araçların hemen yanına düşerken, ağaç dalları ise kaldırımı geçişe kapattı. Saat 09:30 civarlarında ağacın devrildiğine şahit olan Ahmet Söylemez isimli vatandaş, “Sabah işyerimi açmak için dükkanıma geldim. Saat 09:30 civarlarında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan ötürü dükkanımın önünde bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç kökünden sökülerek, yaya kaldırımına düştü. Ağacın dalları kaldırımı yaya geçişine kapatırken, olayda bir can kaybı ve hasarın yaşanmaması sevindirici durum” diye konuştu.