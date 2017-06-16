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16 Haziran 2017 17:13

Muş’ta sigara ve uyuşturucu operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 4 bin 928 paket kaçak sigara ele geçirilirken, uyuşturucu operasyonlarında ise 3 kişi tutuklandı.

Muş’ta sigara ve uyuşturucu operasyonu

16 Haziran 2017 17:13


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, il merkezinde 4 farklı araçtan toplam 4 bin 928 paket kaçak sigara geçirildiği ve şüpheli şahıslar hakkında ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.


Uyuşturucu operasyonlarda da 3 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise, ilimizdeki uyuşturucu trafiğini organize ettiği tespit edilen üç şahıs ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti’ suçundan yakalanmış ve şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.




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