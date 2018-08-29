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29 Ağustos 2018 10:52

Muş’ta silah kaçakçılarına operasyon

Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Muş’ta silah kaçakçılarına operasyon

29 Ağustos 2018 10:52


Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde ikamet eden 3 kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındığı ifade edildi. Açıklamada, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldığı ifade edilerek, "Yapılan aramalarda; 1 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve 66 adet 7.62 mm. Fişek, 1 adet Tabanca, 2 adet Şarjör, 1 adet av tüfeği, 1 adet hücum yeleği, 1 adet terör örgüte ait bez parçası (YPG/PKK BTÖ’nü simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil renklerde ve üzerinde yıldız logosu bulunan) ele geçirilmiştir. Ayrıca şahıslardan birinin evinde misafir olarak bulunan ve Çocuğunun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan aranan başka bir şahıs da yakalanmıştır. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır” denildi.




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