Muş’ta silah kaçakçılığı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Bulanık ilçesi Akçaarmut köyünde ikamet eden bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte 25 Aralık 2017 günü Erentepe köyü mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde sürücülüğünü bahse konu şahsın yaptığı araç içerisinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Şarjör ve 3 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet G1 Piyade Tüfeği, 6 adet Şarjör ve 469 adet fişek, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 33 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda kararlılık vurgusu yapılarak, "Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadelerine yer verildi.