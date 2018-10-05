Muş'ta silah ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Muş'ta silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şahıstan biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 2 adet AK47 (kaleşnikof) marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 84 adet 7.62 çapında fişek, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir. Haklarında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatılan 4 kişiden biri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimizde her türlü kaçakçılığın önlenmesi için yapılan denetimler aralıksız olarak devam edecektir” denildi.