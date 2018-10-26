Muş'ta silah ticareti yapan şahıs yakalandı

Muş'ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir kişi yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma ile ilgili Muş Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet AK-47 (Kaleşnikof) marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör ile 92 adet 7.96 39 mm. çapında fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği ile bu tüfeğe ait 69 adet fişek, 4 adet G3 marka tüfeğe ait şarjör ve 2 adet 7.62 51 mm. çapında fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıs hakkında “Silah Ticareti Yapmak ve 6136 SKM” suçlarından adli işlem başlatılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz aralıksız sürdürülecektir" denildi.