Muş’ta soğuk hava etkili oluyor

Muş’ta etkili olan soğuk havadan dolayı bazı evlerin dış cepheleri buzla kaplanırken, saat kulesinin mekaniği de dondu.

Kentte, etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceyi bulmasından dolayı bazı evlerde metrelerce sarkıtlar oluştu. Araçların karlara gömüldüğü beldede, Avizoğulları ailesinin yaşadığı evin dış cephesinin bir kısmı buzla kaplandı. Yaklaşık 3 metre sarkıtların oluştuğu evin duvarındaki buzları kıran Rabia Avizoğulları, evin içerisinin sıcak olduğunu ama dışarıda dondurucu soğuklar oluştuğunu söyledi.

’Saat kulesi dondu’

Karaağaçlı Belediyesi tarafından belde merkezinde yaptırılan saat kulesinin mekaniği de aşırı soğuklardan dolayı dondu. Bir hafta önce saatin donduğunu söyleyen Şefik Salur isimli vatandaş, soğukların çok etkili olduğunu söyledi. Salur, "Kış mevsimi beldemizde çok çetin geçiyor. Çoğu yerde 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları var. Aşırı soğuklardan dolayı saat kulemizin mekanizması donmuş durumda" dedi.