Muş’ta ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesine start verildi

Hayata geçirdiği hizmetlerle şehrin gelişimine ivme kazandıran Muş Belediyesi, önemli bir projeyi daha uygulamaya başladı. Tarihi Muş Çarşısı’nın yeniden canlandırılması için Muş Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesine start verildi. Belediye ek hizmet binasının yanındaki Erzurum Caddesi’nde yapılmaya başlanan proje sayesinde Yukarı Çarşı diye tabir edilen bölgenin çehresi değişecek.

Söz konusu güzergahta bulunan iş yerlerinin tabelalarının söküm çalışmalarını yerinde inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, proje hakkında çevredeki esnafları da bilgilendirdi. Erzurum ve Bitlis caddelerinin tarihi dokularını gün yüzüne çıkarmak için sağlıklaştırma projesini yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile esnafların bu değişimden faydalanacağının altını çizdi. Esnafların da projenin sonunda yaptıkları işleri göz önünde bulundurarak işlerini güncellemeleri gerektiğini ifade eden Başkan Asya, tarihi çarşıya yakışır bir şekilde buraya gelecek vatandaşların ihtiyacına cevap verecek hizmetlerin sunulması gerektiğini ifade etti.

Projenin tamamlanması ile turizmde de bir hareketliliğin yaşanacağını umduklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, bu durumun işletmecilere ve Muş’a katma değer sağlayacağını söyledi. Proje kapsamında 180 yapının tek tip giydirileceğini anımsatan Başkan Asya, “İlimizin tarihi dokularının yer aldığı ve Muş açısından hala cazipliğini koruyan Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii, Ulu Camii, Yıldızlı Han, Karasu Hamamı, Müştakbaba ve Zemzemin türbelerinin bulunduğu bölgede sağlıklaştırma projesi uyguluyoruz. Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan projemizi bugün itibari ile başlattık. Muş’un tarihi değerlerini ortaya çıkarmak ve bulundukları bölgeye giden Yeni Erzurum Caddesi ve etrafında bulunan Bitlis Caddesi, 135. ve 136. sokaklarının cephe ve yol sağlıklaştırmalarının yapılarak tarihi değerlerimizin bulunduğu bölgeyi daha cazip hale getirmeyi planlıyoruz. Burada uygulayacağımız proje ile hem tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem de yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir ortam oluşturacağız. Projemizin bir başka gerekçesi de tarihi çarşının canlanmasıyla turistik faaliyetlerde artışların sağlanarak turizm sektörü paydaşlarının kapasiteleri ve işlevselliğinde artışlar sağlamaktır. İnşallah planlamamız doğrultusunda projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yukarı Çarşı’ya yeni bir çehre kazandıracak olan projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Eski Erzurum Caddesinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çevredeki esnaflarla hasbıhal etti.