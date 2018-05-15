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15 Mayıs 2018 16:40

Muş’ta “Spor Ahlakla Gelecek Sizinle Güzel” projesi

Muş İlim Yayma Cemiyetinin Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında yürüttüğü “Spor Ahlakla Gelecek Sizinle Güzel” projesinin açılışı yapıldı.

Muş’ta “Spor Ahlakla Gelecek Sizinle Güzel” projesi

15 Mayıs 2018 16:40


‘Spor Ahlakla Gelecek Sizinle Güzel’ projesi ile hizmete alınan binanın açılış törenine Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Muş İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, kamu kurumu müdürleri ve Muş İlim Yayma Cemiyeti üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen açılış ile birlikte Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında desteklenen proje ile Muş İlim Yayma Cemiyeti, öğrenciler için hem ders çalışma yeri hem de güzel vakit geçirecekleri nezih bir ortam yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.


Proje kapsamında hizmete sunulan yeni bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Polat, “Bizim daha önce yapmış olduğumuz proje vardı. ‘Gençlik Merkezi’ projesi adı altında yapmış olduğumuz merkezde, kız öğrencilere yönelik bir merkezimiz var. Aşağı yukarı 10 bin civarında kitabımız var orada. Burada kız öğrencilerimiz geliyorlar, ücretsiz olarak çaylarını içiyorlar, internete girebiliyorlar, kitaplarımızı kullanabiliyorlar. Fakat erkek öğrencilerimiz için böyle bir yerimiz yoktu. Burası da Allah nasip ederse erkek öğrencilerimiz için olacak. Burada da yaklaşık 15 bin civarında kitabımız olacak. Şu anda kitaplarımızın bir kısmı eksik, inşallah onları da tamamlayacağız. Burada üst katta öğrenci evlerimiz de var. En üst katta bir seminer salonumuz var ve her vuma günü hadis dersleri yapıyoruz. Buna bütün Muş halkı da davetlidir. Burada kalan öğrencilerimize yönelik çok nezih bir ortam oldu. İnşallah bundan sonra burada, mahallemizdeki diğer genç kardeşlerimizde ilgilenecekler. Buraya gelen gençlerimiz ücretsiz bir şekilde çayını, kahvesini içecek. Küçük bir spor salonumuz var, orada da vakit geçirebilirler. Yine yan tarafta çeşitli kurslarımızı vermek için bir bölümümüz var. Muş halkının bize sahip çıkmasını istiyoruz, İlim Yayma Cemiyetine sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.




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