Muş’ta su deposu yapımı

Altyapı projesi kapsamında mevcut su depolarının yenilenmesinin yanı sıra yeni içme suyu deposu da yapılıyor. Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposunda büyük bir ilerleme kat eden ekipler, Karşıyaka Mahallesi’nde de yeni yapılan depoda çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 ton kapasite ile yapılacak olan yeni depo, Muş’un en büyük içme suyu deposu olma özelliğini taşıyor. Şehrin içme suyu konusunda ana kaynak görevi görecek olan deponun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Alparslan-2 Barajı’ndan temin edilecek olan cazibeli içme suyu da 1200’lük borularla Karşıyaka’da kurulacak olan bu depoya aktarılarak şehre dağıtılacak.

Altyapı projesi hakkında genel bilgi veren Başkan Feyat Asya, “İlimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kentin 15 bölgesinde şu an döşeme çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra Muratpaşa ve Kültür mahallelerindeki mevcut su depolarımızın kapasitelerini büyüterek yeniliyoruz. Bu yıl Muratpaşa Mahallesi’ndeki depoyu tamamlayarak hizmete sunacağız. Kültür Mahallesi’ndeki deponun yapımına da gelecek yıl başlayacağız. Aynı şekilde proje kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde 7 bin 500 ton kapasiteli yeni bir depo kuruyoruz. Ekipler yeni deponun yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon içerisinde bu depoların yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Ana güzergahların kazı ve döşeme çalışmalarından ciddi bir ilerleme kat ettiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, “Cumhuriyet Caddesi haricindeki 3 büyük caddede başlatılan kazı çalışmalarında büyük bir mesafe alındı. Bu süreçte ister istemez bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak vatandaşlarımızın bu olumsuzluklardan fazla etkilenmemesine özen gösterdik. Ana güzergahlarda kazı çalışmalarının tamamlandığı yerlerin asfaltını yaptık. Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerinde son aşamaya gelen döşeme çalışmalarının tamamlanması ile o caddelerin üst yapısını kalıcı bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Her ne kadar belediye olarak yaşanan sıkıntıları halkımıza yansıtmamak için özel bir çaba sarf etsek de, bazen güç sınırları aşılabiliyor. Çalışmalar süresince zabıta ekiplerimiz, trafik ekipleri ile birlikte koordineli çalışarak vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlıyor. Aynı şekilde itfaiye ekiplerimiz de her gün trafiği aksatmayacak şekilde çalışma yapılan kısımda yıkama ve sulama yapıyor. Allah’ın izniyle bu zorlukların karşılığını çalışmalarımızın tamamlanması ile alacağız. Halkımızın anlayışına sığınıyoruz. Onların desteği ile bu şehrin imarını ve inşasını layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.