Muş’ta "Tarih ve Kültür Bağlamında Muş” sempozyumu

MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen uluslararası sempozyuma Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bilim adamları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, tarihin bir şehir için her şey olduğunu söyledi. "Bir şehir için tarih ve kültür söz konusu ise, o şehir her yönüyle ele alınacak hale gelmektedir" diyen Beyhan, "Dolayısıyla şehir tarihi bir bilgi disiplini olarak tarih, bilgi alanı içerisinde en ince ayrıntılara hiçbir teferruatı atlamadan inceleyen bir disiplindir. Bu bakımdan bugün başlayan ve açılışını yaptığımız bu sempozyumda Muş ilimiz her yönü ile ele alınacaktır. Muş’un kadim bir tarihi vardır. Kıdemi Anadolu’yla eştir" dedi.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, Muş Alparslan Üniversitesinin akademik kıtayı çok yükselttiğini hatırlatarak, "Daha önce ’Muş için Çal’ projesi kapsamında Muş türküleriyle ilgili çok güzel bir klip hazırlamıştık. Üniversitemiz ve Muş Vakfı işbirliğiyle bunu yapmıştık. Bu ikincisi. ’Kasidelerle Muş’, bunu da yine 3 hayırseverimizin katkısı ile ve Muş Alparslan Üniversitesinin organizasyonu ve yoğun emeğiyle yaptık. Bu anlamda Fırat Aykan Beyefendiye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, "Bugün bu anlamlı sempozyuma ev sahipliği yapan Muş ilimizin kadim tarihini ve köklü kültürünü yakından tanımak; bu vesileyle bu toprakların asırlık bereketine, manevi değerlerine yeniden dönüp bakmak, inanıyorum ki hepimiz için heyecan verici bir fırsattır. Bu fırsatı hem şanlı mazimizle bağları kuvvetlendirmek hem de umut dolu istikbalimiz açısından ortak bir şuuru ve rüyayı paylaşmak için son derece anlamlı buluyorum. Muş’umuzun tarihi her ne kadar medeniyet tarihi kadar eski olsa da ona kendi kimliğini ve kişiliğini kazandıran temel unsur İslam’ın mukaddes nefhasıdır. Merhum Sultan Alparslan ve cennet mekan askerlerinin ruhaniyetleriyle yoğrulmuş bu şehre sahip çıkmak, inanıyorum ki fert fert her birimiz için üstlenmekten kaçınamayacağımız büyük bir sorumluluktur. Bendeniz de naçizane Muş Belediye Başkanı olarak, kendi omuzlarımdaki ağır sorumluluğun bilincinde olmanın ve bu kadim şehre hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ifade etmek isterim. Muş Alparslan Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezinin birlikte düzenlemiş olduğu ’Tarih ve Kültür Bağlamında Muş’ uluslararası sempozyumunda bulunmaktan ve bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, Sultan Alparslan’ın Muş topraklarını Anadolu’nun kapısı haline getirdiğini ifade ederek, "Muş’umuzu İstanbul’da, Muşluları orada toplamak suretiyle aynı zamanda Muş’u unutmadan Muş’a hizmet etme sevdası içerisinde olan kıymetli doktorumuz, hocamız Orhan Sami Beye teşekkür ediyorum. Böyle bir sempozyum düzenlemek hakikaten Muş’un tarihine ve kültürüne, tarihinin ve kültürünün bilinmesine oldukça hizmet edecektir. Hepimiz bulunduğumuz zaman ve mekan içerisinde ’geçmişimizde burada kimler yaşadı ve nasıl yaşadı?’ diye sorgular dururuz. Bunu da bize çok kıymetli hocalarımız, çok kıymetli tebliğ sunacak olan değerli bilim adamları inşallah anlatacaklar. Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alparslan Han’ın diyarı Muş ilimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Muş, Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun kapısı Malazgirt’i ve bu kadim toprakları bizlere vatan yaptığı yerdir. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda, 1071 yılı 26 Ağustos’unda yaşanan muhteşem zafer, adeta Anadolu’daki tarihimizin başlangıç noktası olmuş, bizleri Anadolu’yla, Anadolu’yu da İslam’la buluşturmuştur. Bu nedenle Muş tarihimizde önemli ve stratejik bir konumda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından bilim adamları tarafından sunumlar yapıldı.