Muş’ta temel atma ve açılış töreni

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa çelik ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kardeşlik hukukunun olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını ve bunun kaygısını güttüklerini belirterek, "Kayseri Büyükşehir ile zaten var olan muhabbetimizin bu proje ile daha fazla pekişeceğine inanıyoruz. Gerek bölge kültürü, gerek iklim şartları en büyük ortak paydaşlarımızdandır. Kardeşlik Köprüsü projesi kardeşlik ve muhabbetimizi daha da güçlendirecektir" dedi.

Temeli atılan altyapı projesine de değinen Başkan Asya, "Hiçbir siyasi kariyer hesabı yapmadan halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için Allah’ımıza güvendik ve bu yola çıktık. Biz, yerin altına gömülen ve hiç görünmeyen 150 milyon TL’yi aşkın yatırımın halkımıza getirisini düşündük. Cadde ve sokakların alt üst edileceğini, vatandaşlarımızın ister istemez huzursuz olacağı riskini göz önünde bulundurarak bu projeden sonra şehrimizin kavuşacağı rahatın hesabını yaptık. Ana ve ara yollarımızın artık köstepek yuvası gibi delik deşik olmayacağı, sağlam bir alt yapıdan sonra yolları modern bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağımızın umudunu yaşıyoruz. Hükümetimizin bu hususta siz hemşehrilerimin bu ihtiyacını ve bu sıkıntısını giderme noktasında destek ve katkı sağlayacaklarına olan inancı ile bu yola çıktık. Rabbim bizleri önce kendisine karşı sonra sizlere karşı mahcup etmesin. Hamdolsun ki geldiğimiz nokta itibariyle seçim öncesi yapacağımızı taahhüt etmiş olduğumu projelerimizin bu yıl itibariyle yapılması gerekenleri başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz bunu hep birlikte başardık. Özellikle alt yapı projesinin gerçekleşmesi sürecinde karşılaşacağımız meşakkatin ve zahmetin sonrasını düşünerekten bu süreçte sabır ve metanet göstermenizi istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.