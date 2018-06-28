Muş’ta tercih işlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki ortaokullarda eğitim-öğretim gören 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Lise Giriş Sınavı Tercih İşlemleri hakkında, Öğretmenevi Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Şube Müdür Bayram Güler’in başkanlığında düzenlenen toplantıya; tüm ortaokul, imam hatip ortaokulu ve liselerin okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Şube Müdür Bayram Güler, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile ilgili bilgiler vererek, “Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel yerleştirme; okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda bakanlıkça yürütülecektir” şeklide konuştu.

Konuşmalar sonrasında toplantı, yapılan bilgilendirmelerin ardından karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.