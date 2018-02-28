Muş’ta terör operasyonu

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik ’Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray 2018-1 Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Korkut ilçesi Balkır köyünde icra edilen operasyonda, 9 şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız Kalaşnikof tüfek, 5 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 141 adet Kalaşnikof fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş ve olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.