Muş'ta terör örgütünün sığınağı imha edildi

Muş'ta ağaçlık alanda toprağın altına gizlenmiş, kalas ve kum torbaları ile güçlendirilmiş halde tespit edilen terör örgütünün sığınağı imha edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesi Kolan köyü Sekizyayla Deresi kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak olduğu bilgisi üzerine; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekât ve jandarma unsurlarıyla birlikte 28 Eylül'de arazide arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ağaçlık alanda toprağın altına gizlenmiş 7,5 metre eninde, 5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde kalas ve kum torbaları ile güçlendirilmiş sığınağın üst tarafında ise gömülü vaziyette içi boş jelikan bidonlar ve gözetleme mevzileri görülmüş olup, geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ve çevresi ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.