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22 Haziran 2017 13:14

Muş’ta teröristlere ait sığınak bulundu

Muş’un Hasköy ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde muhtelif yaşam malzemelerinin yer aldığı 2 odalı sığınak bulundu.

Muş’ta teröristlere ait sığınak bulundu

22 Haziran 2017 13:14


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 21 Haziran 2017 günü ’Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar 2017-10’ operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında, Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü Kuri tepe mevkiinde yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir adet 2 odalı sığınak içerisinde, 10 adet büyük mutfak tüpü (dolu), 1 adet tüplü fırın, 1 adet jelikan su bidonu (250 lt.’lik), 3 adet tepsi, 1 adet tabak, 1 adet tencere, 30 adet boş gübre çuvalı, 1 adet süpürge ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları bildirmeleri emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.




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