Muş’ta TOKİ konutları için kura çekimi hazırlığı

Muş Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve TOKİ tarafından yürütülen Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlandı. 715 konut ve 115 iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar başlatıldı. TOKİ konutlarında hak sahibi olanlar için 4 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00’te kura çekimi yapılacak. Hak sahipleri, Noter huzurunda öğretmenevinde gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Belediyemiz öncülüğünde Kale Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesinin tamamlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan proje ile afetlere karşı riskli, ömrünü tamamlamış yapıların yerine, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan yapılar oluşturuldu. Proje kapsamında 715 konut, 115 iş yeri ve 1 cami ile çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Artık hak sahiplerini konutları ile buluşturuyoruz. 4 Ocak tarihinde Noter huzurunda hak sahiplerinin kurası çekilecek. Daha sonraki süreçte geri kalan yapılar TOKİ tarafından satışa çıkarılacak. Ancak bunun için henüz bir tarih belirlenmedi. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra duyurular yapılacaktır" dedi.

Muş’ta ilk defa uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Asya, bu tür projelerle çarpık yapılaşmanın da önüne geçtiklerini ifade ederek, "Kale Mahallesi’nde uygulanan bu proje ile daha modern ve yaşanılabilir bir bölge oluşturuldu. Kentsel dönüşüm projelerini diğer mahallelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. Eski ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılar yerine böylesine güzel konutların yapılması en büyük arzumuzdur. Vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı şekilde huzurlu yaşam alanları oluşturmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu vesile ile bir kez daha çalışmaların tamamlandığı Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kura çekimi sonrası evlerine kavuşacak olan hak sahiplerinin de aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.